Polisten kaçan otomobil yayaların arasına böyle daldı
27 Haziran 2019 14:00
Polisten kaçan otomobil yayaların arasına böyle daldı
Ümraniye’de polisi ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil sürücüsü yolda yürüyen 6 kişinin arasına daldı. Otomobil bir bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazada yaralananlardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan lüks...