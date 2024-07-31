Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 16:46 İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, polislerden kaçan şüpheliye çelme takıp düşürerek yakalattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66aa40521105445671099db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maliye ekipleri Kapalı Çarşı'da Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde