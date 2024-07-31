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  4. Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü

Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, polislerden kaçan şüpheliye çelme takıp düşürerek yakalattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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