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  3. 26 Şubat 2021 17:05

Polisten kaçan şüpheliye vatandaştan darp! O anlar saniye saniye kamerada

Beşiktaş’ta polis ekiplerinin uygulamasından kaçan şüpheliyi gören vatandaşlar yakaladıktan sonra darp etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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