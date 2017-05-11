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  3. 11 Mayıs 2017 20:20

Polisten kaçarken kaza yaptılar

Konya’nın Kulu ilçesinde arama noktasından kaçan ve önce tabelaya sonra ağaca çarparak duran otomobilden esrar çıktı.

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