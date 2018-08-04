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  3. 04 Ağustos 2018 16:25

Polisten kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı

İstanbul Ataşehir’de otomobil çalan iki hırsız, polisten kaçarken kaza yaptı. Kameralara saniye saniye yansıyan olay sonrası şahıslar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Ataşehir’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ataşehir Bulvarı üzerinde oto hırsızlığı yapan iki kişi polis tarafından fark edildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile oto hırsızları...

Bilgin Pro
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