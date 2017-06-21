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ALMANYA'DAN FLAŞ TÜRKİYE KARARI
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  3. 21 Haziran 2017 17:45

Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Polisi özel harekat destekli, Fatih Kumkapı'dan yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, silah, para ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Muhtardan örnek davranış
Muhtardan örnek davranış
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Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
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Üsküdarda denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada
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