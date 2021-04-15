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Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale

“Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun” çağrısıyla ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan sağlık emekçileri, İstanbul’da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

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