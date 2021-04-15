Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:06 “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun” çağrısıyla ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan sağlık emekçileri, İstanbul’da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60782c33c9ac1b48df3565d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nehirden su yerine süt aktı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! İmamoğlu'ndan bir müjde daha Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti Eski başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören İstanbul'da hareketli dakikalar! Eşini rehin alan koca dehşet saçtı