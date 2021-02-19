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  3. 19 Şubat 2021 08:05

Polisten sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük!

Peru’da polis memuru sokağa çıkma kısıtlamasını delen kadına ceza kesmek yerine öptükten sonra görevinden alındı. O anlar kameralara yansırken polise büyük tepkiye yol açtı.

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