Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:50 Adana'nın Yüregir ilçesinde polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalına giren çocukları çıkartıp, havuza götürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f22de5884b8e4f9549a333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü! Bakanlık, Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi yine unuttu! Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video