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  4. Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar

Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar

Adana'nın Yüregir ilçesinde polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalına giren çocukları çıkartıp, havuza götürdü.

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