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  4. Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti

Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti

Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen bir kargo paketinde 76 adet yavru tarantula ele geçirildi.

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