Anasayfa Video Galeriler Gündem Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 14 Mayıs 2021 Cuma Saat: 17:06 Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açıp yaralayan şahıs, onları hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açınca olayda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609e83d32e80ef307b74fd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu Denize giren vatandaşlar polisi görünce bakın ne yaptı? Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntüler için açıklama Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı