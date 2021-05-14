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  4. Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açıp yaralayan şahıs, onları hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açınca olayda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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