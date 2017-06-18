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  3. 18 Haziran 2017 17:45

Portekizde orman yangını: 62 ölü

Portekiz’de ormanlık alanda çıkan yangında ölü sayısı 62’ye yükseldi.

Video Galeri
Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu
Video Galeri
Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Video Galeri
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
Video Galeri
İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı
İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı
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Babalar Gününde ağlatan sürpriz
Babalar Gününde ağlatan sürpriz
Video Galeri
Çöp kutusunun başında meyve beklediler
Çöp kutusunun başında meyve beklediler