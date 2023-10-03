Anasayfa Video Galeriler Gündem Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı 03 Ekim 2023 Salı Saat: 13:15 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 13:15 İstanbul Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651be9bb808e7d7e0e61dfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış! İstanbul'da ''intikam'' dehşeti! Arkadaşının aracını kundakladı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama Ebrar Karakurt, Erik Dalı dersi verdi sosyal medya yıkıldı Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti! Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!