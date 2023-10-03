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Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı

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İstanbul Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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