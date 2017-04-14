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  3. 14 Nisan 2017 12:20

Postacılar Kemal Sunalı aratmadı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından 47’incisi düzenlenen Postacı Yürüyüşü Balkan Turnuvası’nın bölge elemeleri Bursa’da yapıldı.

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Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
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Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı
Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı
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Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
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Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
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Balkondan sarkan çocuk korkuttu
Balkondan sarkan çocuk korkuttu
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Rizede kaçak silah atölyesine baskın
Rizede kaçak silah atölyesine baskın