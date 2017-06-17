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  3. 17 Haziran 2017 14:45

Potanın Perileri gözyaşlarına boğuldu

TÜRK Hava Yolları,(THY) 18 Haziran Babalar Günü nedeniyle sponsoru olduğu A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına bir sürpriz hazırladı.

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Zeybekçi: Şu ana kadar 71 uçak ile 5 bin ton gıda maddesi Katara ulaştı
Zeybekçi: Şu ana kadar 71 uçak ile 5 bin ton gıda maddesi Katara ulaştı
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Kurnaz tilki ördeği böyle avladı
Kurnaz tilki ördeği böyle avladı
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Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada
Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavurmacı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavurmacı' açıklaması
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Kılıçdaroğlu'na İzmir'den destek
Kılıçdaroğlu'na İzmir'den destek
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BİRKONFED'in geleneksel iftar yemeği Tüfenkci'nin katılımı ile gerçekleşti
BİRKONFED'in geleneksel iftar yemeği Tüfenkci'nin katılımı ile gerçekleşti