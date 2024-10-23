Anasayfa Video Galeriler Gündem Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi. Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi. 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:06 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:06 BluTV, komedi dizisi Prens'in üçüncü sezonunun ilk tanıtımını yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718d8b3081eaa16900ce5d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor Edirne'de kadın girişimciden kadınlara çok özel hamam İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada Otomobil hırsızı kamerada: Herkesin gözü önünde anahtarı çalıp kaçtı Çılgın Türkler iş başında: Uzaya kuruyemiş gönderildi İstanbul'da akılalmaz ''tadilat'' kamerada: Ölüme meydan okudular İstanbul'da büyük yangın: 4 katlı bina alev topuna döndü 3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı var