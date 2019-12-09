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  3. 09 Aralık 2019 13:55

Prof. Celal Şengör: ''En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir''

Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği röportaj sırasında yaptığı "Müslüman Türkler" açıklamasıyla eleştirilerin odağına oturdu.

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