Prof. Ceyhan acı gerçeği açıkladı: ''Büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!''

Prof. Mehmet Ceyhan Türkiye'de hızla artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili olarak "Bir tek hasta alabilecek yerimiz yok, Mart'ta büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz" dedi.

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