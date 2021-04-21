Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Ceyhan acı gerçeği açıkladı: ''Büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!'' Prof. Ceyhan acı gerçeği açıkladı: ''Büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!'' 21 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 13:56 Prof. Mehmet Ceyhan Türkiye'de hızla artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili olarak "Bir tek hasta alabilecek yerimiz yok, Mart'ta büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608004c1d6350807441df603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Paşinyan'ın arabasına saldırı! O anlar kamerada İstanbul'da hastaneye yetişemeyen kadın, soktakta doğurdu Bunun adı ''Türk işi çekici''! Gören gözlerine inanamadı İstanbul'da voltaj krizi! 5 apartmandaki cihazlar bozuldu Korkunç kaza! Otomobil evin odasına ok gibi saplandı Binlerce TL para verip sıfır otomobil aldı; hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı İstanbul'da otobüs kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı