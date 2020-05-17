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  3. 17 Mayıs 2020 17:30

Prof. Dr. Ateş Kara: Isınan hava virüsün bulaşmasında azalma sağladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yapılan bir araştırmanın sonucunda 25 derece üzerinde hava sıcaklığının koronavirüs salgınındaki bulaşmaya etki ederek azalma sağladığını söyledi.

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