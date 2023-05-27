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  4. Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü

Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rumeli Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatmasının ardından duygularına hakim olamayan Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp ağladı.

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