Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 12:20 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 12:20 Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını yatağından duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644103d8e6c4d55eee4c2d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü! KIZILELMA yeniden göklerde! 2 test uçuşu daha... Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu