Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 09:55 Prof. Dr. Celal Şengör'e sorulan "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608a586ecbe178399f05a953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR .Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma'ya veda Bakan Soylu duyurmuştu! Otogardaki operasyon kamerada Bakan Koca açıkladı: Biontech aşısında iki doz arasındaki süre uzatıldı Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor Galatasaray - Konyaspor maçından kareler Vahşet! Genç kadın kocasının gözleri önünde öldürüldü