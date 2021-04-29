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  4. Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu

Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu

Prof. Dr. Celal Şengör'e sorulan "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

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