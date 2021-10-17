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  4. Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test''

Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile soğuk algınlığını ayırt etmenin sadece test ile mümkün olduğunu söyledi. Ceyhan, ''Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem'' dedi.

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