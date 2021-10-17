Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'' Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'' 17 Ekim 2021 Pazar Saat: 14:41 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile soğuk algınlığını ayırt etmenin sadece test ile mümkün olduğunu söyledi. Ceyhan, ''Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616c0bcf60755d559b75dc97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı Taksici, yolunu kestiği otomobilin camını yumrukladı Erdoğan'dan seçim anketi çıkışı: ''Psikolojik operasyon yapılıyor'' Kazı kazandan 200 TL kazandığını sanıyordu... Gerçeği öğrenince şok oldu! ''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı Baraj göletine düşen Meryem'den acı haber Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama