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  3. 04 Eylül 2020 12:30

Prof. Dr. Ceyhan'dan yüz yüze eğitim için korkutan açıklama

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hem Rusya ve Çin'deki koronavirüs aşıları için hem de yüz yüze eğitim için konulan 21 Eylül hedefi için kötü haberi verdi.

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