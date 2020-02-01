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BAKAN AÇIKLADI: ''6 TÜRK ÇİN'DEN DÖNMEK İSTEMEDİ!''
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  3. 01 Şubat 2020 10:35

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması !

Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu televizyon programına katılan Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı.

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