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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
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  3. 02 Mayıs 2020 18:05

Prof. Dr. Erdamar'ın öldüğü yerde gözlüğü bulundu

İstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada olay yerinde Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.

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