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Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da verdi veriştirdi

Canlı yayınlanan tartışma programlarının dikkat çeken ismi ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrılarda bulundu.

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