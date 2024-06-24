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  4. Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı

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Yaptığı açıklamalar, üstlendiği davalarla gündemden düşmeyen ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında seçimlerde hangi partiye oy verdiğini açıkladı.

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