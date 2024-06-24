Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 11:46 Güncelleme: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:46 Yaptığı açıklamalar, üstlendiği davalarla gündemden düşmeyen ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında seçimlerde hangi partiye oy verdiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6679327ff50c80c9bc00cdc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'taki tarihi camide de ortaya çıktı 30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle çıkmış: O anlar kamerada 6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı İstanbul trafiğinde ''korsan'' dehşeti: Genç kadını yola attı Maskeli, bıçaklı, tabancalı soygun kamerada Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Çanakkale'de kabus: 952 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu Marmaray'da sıradan bir gün: Kadınlar birbirine girdi