Prof. Dr. Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında

Prof. Dr. Naci Görür, 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından iki bölgeyi işaret ederek uyardı. Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım." dedi.

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