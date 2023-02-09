  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında

Prof. Dr. Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında

Güncelleme:

Prof. Dr. Naci Görür, 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından iki bölgeyi işaret ederek uyardı. Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım." dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde
Depremde birçok binanın zemin katı çöktü! Uzmanı sebebini açıkladı
NBA'de depremzedelere destek mesajı
Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp!
Depremzede kadın isyan etti: ''Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor!''
Prof. Dr. Naci Görür risk altındaki illeri tek tek açıkladı
Deprem bölgesinde Bakan ve Vali'ye büyük protesto!
Ahmet Hakan'dan skandal deprem yorumu: ''Hava civa...''
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama