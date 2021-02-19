Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı, heyelanları tetikledi
19 Şubat 2021 13:10
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı, heyelanları tetikledi
İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 6 bin civarında artçı sarsıntı meydana geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki ana şokun ardından gelen 6 bin civarındaki artçı depremin İzmir'in farklı noktalarında heyelanları tetiklediğini...