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  3. 19 Şubat 2021 13:10

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı, heyelanları tetikledi

İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 6 bin civarında artçı sarsıntı meydana geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki ana şokun ardından gelen 6 bin civarındaki artçı depremin İzmir'in farklı noktalarında heyelanları tetiklediğini...

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