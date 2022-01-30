Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı 30 Ocak 2022 Pazar Saat: 13:20 ‘BENİM’ adını taşıyan belgesel serisinin üçüncü bölümünün Galası Haydar Baş’ın memleketi Trabzon’da yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f6666433a46e3fc8737ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılmaz Vural Ali Koç'la anısını anlattı, stüdyo yıkıldı İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada İstanbul'da polis midibüsü devrildi, yaralılar var ''Kralların suyu'' Türkiye'de üretildi! Litresi 350 TL! ATV'de reyting uğruna 18 yaşındaki genci ifşa ettiler Güpegündüz sokak ortasında çifte cinayet! İstanbul'da 7 araç birbirine girdi; yaralılar var İstanbul'da korkutan yangın