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Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı

‘BENİM’ adını taşıyan belgesel serisinin üçüncü bölümünün Galası Haydar Baş’ın memleketi Trabzon’da yapıldı.

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