Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Artık zamanı geldi''

Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Şehirlere göç çekmek bir cehalettir. Bereketli bir ülkede açımdan öleceğim, böyle bir şey olabilir mi? Şehirleri düzenlememizin zamanı geldi” dedi.

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