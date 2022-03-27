Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Artık zamanı geldi'' Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Artık zamanı geldi'' 27 Mart 2022 Pazar Saat: 23:30 Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Şehirlere göç çekmek bir cehalettir. Bereketli bir ülkede açımdan öleceğim, böyle bir şey olabilir mi? Şehirleri düzenlememizin zamanı geldi” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6240c95d1429cf16002b7073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kampüste dehşet anları: Kaçarken görüntüleri kaydetti Flaşlar patladı, Serdar Ortaç ''rezil'' oldu İstanbul'da korku dolu anlar! Minibüs bir anda alev aldı 23 yaşındaki gencin öyle bir hastalığı var ki... Doktorlar tanı koyamıyor Ebrar Karakurt sosyal medyada aşka geldi: Neredesin aşkım ? Bu da erkeğe kadın şiddeti! Kıskanç kadının elinden zor aldılar Şeyma Subaşı ''cesur'' dekoltesiyle Dila Tarkan'ın düğününe damgasını vurdu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı gıda krizi ile ormanlara dikkat çekti Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı