Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?''

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TÜİK'in çok tartışılan enflasyon ve işsizlik verilerine tepki gösterdi. Ortaylı, "Aptal mı zannediyorsun beni ya?" dedi.

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