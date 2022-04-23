Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:35 Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 23 Nisan’in önemini anlatan bir video yayınladı ve Andımız’ın kaldırılmasına tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263c85f28760f4ef1703fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuktan ''sempatik'' ceza önerisi Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem