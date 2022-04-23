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  4. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 23 Nisan’in önemini anlatan bir video yayınladı ve Andımız’ın kaldırılmasına tepki gösterdi.

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