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  3. 30 Temmuz 2017 17:50

Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, Sancaktepe’de isminin verildiği hastanede anıldı. Anma törenine şehidin ailesi de katıldı.

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