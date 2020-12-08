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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ
YÜZ YÜZE EĞİTİM 4 OCAK'TA YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK ? BAKAN AÇIKLADI
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  3. 08 Aralık 2020 22:40

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı!

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