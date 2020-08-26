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  3. 26 Ağustos 2020 15:10

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabileceğini söyledi.

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