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  3. 27 Mayıs 2020 23:00

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''Yasağın devam etmesinde fayda var''

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı televizyon programında koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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