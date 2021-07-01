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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılamasında bugün başlayan 3. doz uygulamasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

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