Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 21:10 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılamasında bugün başlayan 3. doz uygulamasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60de050ed54ddc5789359473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım İstanbul'da sürücüler tekme, tokat birbirine girdi İstanbul'da kapkaççı genç kadına kabusu yaşattı Elinde bıçakla dehşet saçtı! Nedenini öğrenince inanamayacaksınız Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber!