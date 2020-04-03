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  3. 03 Nisan 2020 11:35

Prof. Dr. Mehmet Öz'ün TikTok videosu olay oldu

Dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Mehmet Öz'ün eşinin elbiselerini giydiği video sosyal medyanın gündemine otururken, gelen yorumlar da okuyanlara kahkaha attırdı.

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