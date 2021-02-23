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  3. 23 Şubat 2021 17:40

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Vaka sayıları yükselirken normalleşme konuşamayız

Yeniden normalleşme için gözler 1 Mart tarihine çevrilmişken İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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