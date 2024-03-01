Prof. Dr. Naci Görür bu sefer uzak durulması gereken binaları açıkladı

Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 55 bine yakın canı yitirdiğimiz asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerden 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür bu sefer de Antalya'yı işaret ederek "Antalya rant hastalığına yakalanmış. Gökdelenleri dikmeye başlamışlar. Antalya'da ne kadar gökdelen yaparsanız, tehlikeyi büyütürsünüz. Büyük bina, gökdelen...

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