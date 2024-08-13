Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı

17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğinde Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, “Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu, İstanbul'da birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bb2cbb8d42c797610ae453" allowfullscreen></iframe>