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  4. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı

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17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğinde Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, “Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu, İstanbul'da birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu...

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