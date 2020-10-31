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  3. 31 Ekim 2020 09:35

Prof. Dr. Naci Görür, tek tek kırmızı alarm veren illeri açıkladı!

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yıkıcı depremlerin meydana gelebileceği bölgeleri tek tek açıkladı.

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İzmir'de bir mucize daha! O anlar kamerada
İzmir'de bir mucize daha! O anlar kamerada
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Türkiye'yi ağlatan Buse 9,5 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Türkiye'yi ağlatan Buse 9,5 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
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Deprem sonrası sosyal medyaya damga vuran konuşma
Deprem sonrası sosyal medyaya damga vuran konuşma
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Kabe'ye saldırı girişimi! O anda kameralar kayıttaydı
Kabe'ye saldırı girişimi! O anda kameralar kayıttaydı
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Depremde yükselen sular Fatma anneyi yuttu!
Depremde yükselen sular Fatma anneyi yuttu!
Video Galeri
Türkiye'yi uyutmayan sözler: ''Ağabey sen gitme!''
Türkiye'yi uyutmayan sözler: ''Ağabey sen gitme!''
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