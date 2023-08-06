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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin büyüklüğünü ve etkilerini anlattı.

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