Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak 06 Ağustos 2023 Pazar Saat: 09:25 Güncelleme: 06 Ağustos 2023 Pazar 09:25 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin büyüklüğünü ve etkilerini anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cf3ce002fdaf301c4df823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...'' Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı İstanbul'da yol çöktü; 8 apartman boşaltıldı Kimse Mehmetçik'in merhametini tartışmasın: PKK'lı haine Mehmetçik yardım etti