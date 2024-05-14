Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:11 Bingöl'de yer altından gelen gizemli sesler bölgede büyük deprem paniğine yol açmıştı. Esrarengiz sesler sonrasında ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664346c9f0815464ce0917d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bahçeli'den Emniyet'teki görevden almalarla ilgili sert sözler: ''Sabrımızı taşırmasınlar'' EYT'den emekli oldu; 9 ay sonra iptal edildi İşin sırrı klasik müzikteymiş... Bu yöntemle yumurta verimini 4'e katladı Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti Tam 32 yıldır kayıp kızını arıyor