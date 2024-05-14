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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama

Bingöl'de yer altından gelen gizemli sesler bölgede büyük deprem paniğine yol açmıştı. Esrarengiz sesler sonrasında ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik bir açıklama yaptı.

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