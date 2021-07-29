Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:10 Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganlarla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Demirtaş, "Savaştan kaçıyorlarsa neden çocuk ve bebek yok" diye sordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61028ca86c00702f337253f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Bakan Pakdemirli: Akseki'de çıkan yangın devam ediyor Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi