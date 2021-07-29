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  4. Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganlarla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Demirtaş, "Savaştan kaçıyorlarsa neden çocuk ve bebek yok" diye sordu.

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