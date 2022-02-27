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Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!''

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

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