Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!'' Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!'' 27 Şubat 2022 Pazar Saat: 19:50 Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621babcd2a8a0e22ea444e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesi ve 4 aylık kardeşiyle Ukrayna'da mahsur kalan Mira dua ederek yardım istedi Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta İmamoğlu'ndan ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt Rus askerleri marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı: O anlar kamerada! Ukrayna'da sokak savaşı: İlk görüntüler paylaşıldı Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler A Haber Ukrayna'da mahsur kalan ve tahliye isteyen öğrenciyi apar topar yayından aldı Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada