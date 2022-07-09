Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı

Yıllar öncesinde yaptığı hem döviz kuru için hem de ekonominin geleceği uyarıları bugün malesef gerçek olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş hayalindeki Anayasa'yı 5 madde ile açıkladı.

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