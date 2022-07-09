Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 21:25 Yıllar öncesinde yaptığı hem döviz kuru için hem de ekonominin geleceği uyarıları bugün malesef gerçek olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş hayalindeki Anayasa'yı 5 madde ile açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9c81237f08a63e3346d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban pazarı savaş alanına döndü Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı