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  3. 19 Şubat 2021 13:10

Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmeye çıkıyor, olmaz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kısıtlamalardan muaf olanların dışarı iş için değil de gezmek için çıktığını söyledi.

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